V Nitre predstavia spisovateľku a lektorku Katarínu Fedorovú

Nitra 29. septembra (TASR) - Jesennú sériu literárnych besied v Nitrianskej galérii otvorí diskusia so spisovateľkou Katarínou Fedorovou. Moderátor Dado Nagy sa bude so svojím hosťom zhovárať 1. októbra o 17.00 h.



Ako informovali organizátori, Fedorová je autorkou kníh i lektorkou. Okrem toho pomáha aj pacientom v oblasti sociálneho zabezpečenia. "Pôsobí ako lektorka vzdelávacích seminárov z oblasti medicínskeho práva pre lekárov rôznych špecializácií, od všeobecného lekárstva, gynekológie a pôrodníctva, internú medicínu, hematológiu, diabetológiu i geriatriu," uviedla galéria.



Pripravovaná diskusia je súčasťou 18. ročníka cyklu literárnych besied s názvom 4-3-2-1... so súčasnými slovenskými spisovateľmi. V Nitrianskej galérii prebieha od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry. "Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," pripomenula galéria.