Streda 6. máj 2026
V Nitre predstavia tvorbu maliarky Dagmar Kinčíkovej

Autor TASR
Nitra 6. mája (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre predstaví tvorbu výtvarníčky Dagmar Kinčíkovej. Ako informovalo, výstavu nazvanú Desať rokov s paletou sprístupní vo svojich priestoroch 7. mája.

Nová expozícia priblíži maliarsku tvorbu autorky. „Tá vo svojich dielach zachytáva každodennú realitu citlivou farebnou paletou a precíznou remeselnou zručnosťou. Kladie dôraz na atmosféru a jedinečný zážitok z krás prírody,“ uviedla Zdenka Smrečková z KOS.

Ako doplnila, výstava bude pre verejnosť sprístupnená v pracovných dňoch od 10.00 h do 17.00 h. Potrvá do 21. mája 2026.
