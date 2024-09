V Nitre predstavia tvorbu výtvarníčky Milady Ždrnja

Nitra 3. septembra (TASR) - Galéria Foyer v Starom divadle Karola Spišáka (SDKS) v Nitre predstaví tvorbu výtvarníčky Milady Ždrnja. Ako uviedli organizátori, vernisáž výstavy s názvom Hra uzlíkov a nití sa bude konať 5. septembra o 17.00 h. Výstavu možno navštíviť do 21. októbra.



Základom autorkinej tvorby sú prírodné materiály, predovšetkým ľanové plátna, vlna, konopné vlákna a povrazy. Pomocou nich zatkáva do svojich diel rôzne zozbierané fragmenty prírody, napríklad kamienky, pierka, vetvičky, lístie alebo plody rastlín a stromov.



Diela, ktoré ponúkne výstava v SDKS, pochádzajú z autorkinej najaktuálnejšej tvorby. "Niektoré z nich boli vytvorené len krátko pred inštaláciou. Umelkyňa sa pri kreovaní nechala inšpirovať samotným priestorom Galérie Foyer. Možno o nich preto vyhlásiť, že sú to do istej miery site specific výtvory, ktoré sú exkluzívne, čerstvé a autentické," pripomenuli organizátori.



Ako doplnili, Milada Ždrnja dlhodobo tvorí a pôsobí v Trenčíne. V rokoch 2018-2021 pridala k svojej umeleckej kariére úspešné absolvovanie štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Ateliéri textilnej tvorby v priestore. Pravidelne sa zúčastňuje na sympóziách, tvorivých pobytoch, krajinárskych plenéroch a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Úspešne vystavuje aj samostatne. Lektoruje tiež rozmanité kreatívne kurzy zamerané na rôzne textilné techniky.