< sekcia Regióny
V Nitre predstavia výber tvorby kovačických insitných maliarov
Diela kovačických insitných maliarov prenášajú divákov do sveta pokoja a harmónie. Sú charakterizované podmaňujúcou bezprostrednosťou, životnou múdrosťou a čistým, úprimným rukopisom.
Autor TASR
Nitra 14. januára (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre predstaví tvorbu insitných kovačických maliarov. Návštevníci divadla si môžu pozrieť úzky výber diel z bohatého fondu Galérie Insita v Kovačici v Galérii Foyer od 15. januára do 11. februára, informovala kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.
Banátska dedina obývaná Slovákmi sa stala vo svete známou práve zásluhou svojich insitných maliarov. Na výstave v Nitre sú zastúpení nežijúci i súčasní žijúci maliari tohto maliarskeho zoskupenia, ktorí tvoria prevažne v technike olej, pastel, akvarel a v kombinovanej technike.
Do súčasného obdobia dlhý zoznam mien kovačických maliarov dokumentuje kontinuitu kovačickej insity a dokazuje, že maliari rozdielneho veku začínali maľovať v rozličných časových etapách, skonštatovala Hučková Kocianová. Prezentovaná mladšia generácia autorov dosvedčuje, že kovačická insita kontinuálne nadväzuje na tvorivé posolstvo predchádzajúcich maliarskych generácií.
Diela kovačických insitných maliarov prenášajú divákov do sveta pokoja a harmónie. Sú charakterizované podmaňujúcou bezprostrednosťou, životnou múdrosťou a čistým, úprimným rukopisom. Ich svojsky štylizované diela vzdávajú úctu nielen svojej domovine, jej ľudovým tradíciám, ale približujú i svet hospodára s jeho každodennými starosťami, prácou aj radosťou, ktorú každodenný život prináša. Viacerí z autorov vytvárajú veselý a iskrivý obraz a svet dediny. Maľujú bezprostredne, nekomplikovane, jednoducho žartovne.
Kovačicu v uplynulých rokoch navštívili alebo aspoň vlastnia obrazy kovačických umelcov okrem iných i španielsky kráľ Juan Carlos, holandská kráľovná Juliana, Ronald Reagan, Francois Mitterrand, herci Karl Malden, Peter Ustinov, Anthony Quinn, Alain Delon, Franco Nero, Annie Girardot, Ursula Andress, kameraman Vittorio Storaro, futbalista Pelé, hudobná skupina Rolling Stones či Aristoteles Onassis.
Banátska dedina obývaná Slovákmi sa stala vo svete známou práve zásluhou svojich insitných maliarov. Na výstave v Nitre sú zastúpení nežijúci i súčasní žijúci maliari tohto maliarskeho zoskupenia, ktorí tvoria prevažne v technike olej, pastel, akvarel a v kombinovanej technike.
Do súčasného obdobia dlhý zoznam mien kovačických maliarov dokumentuje kontinuitu kovačickej insity a dokazuje, že maliari rozdielneho veku začínali maľovať v rozličných časových etapách, skonštatovala Hučková Kocianová. Prezentovaná mladšia generácia autorov dosvedčuje, že kovačická insita kontinuálne nadväzuje na tvorivé posolstvo predchádzajúcich maliarskych generácií.
Diela kovačických insitných maliarov prenášajú divákov do sveta pokoja a harmónie. Sú charakterizované podmaňujúcou bezprostrednosťou, životnou múdrosťou a čistým, úprimným rukopisom. Ich svojsky štylizované diela vzdávajú úctu nielen svojej domovine, jej ľudovým tradíciám, ale približujú i svet hospodára s jeho každodennými starosťami, prácou aj radosťou, ktorú každodenný život prináša. Viacerí z autorov vytvárajú veselý a iskrivý obraz a svet dediny. Maľujú bezprostredne, nekomplikovane, jednoducho žartovne.
Kovačicu v uplynulých rokoch navštívili alebo aspoň vlastnia obrazy kovačických umelcov okrem iných i španielsky kráľ Juan Carlos, holandská kráľovná Juliana, Ronald Reagan, Francois Mitterrand, herci Karl Malden, Peter Ustinov, Anthony Quinn, Alain Delon, Franco Nero, Annie Girardot, Ursula Andress, kameraman Vittorio Storaro, futbalista Pelé, hudobná skupina Rolling Stones či Aristoteles Onassis.