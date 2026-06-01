V Nitre pribudla nová pošta
Autor TASR
Nitra 1. júna (TASR) - Slovenská pošta otvorila novú prevádzku v Nitre. Novootvorená Pošta Nitra 4 sa nachádza v obchodnom centre (OC) v lokalite Zobor - Šindolka. „Otvorením novej pobočky zlepšujeme dostupnosť poštových služieb v severnej časti mesta, kde doteraz pošta chýbala,“ povedala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Pošta Nitra 4 sídli na Prvosienkovej ulici 5529/2. Disponuje bezbariérovým prístupom, parkovaním a ponúka kompletné portfólio služieb. Pobočka je verejnosti k dispozícii v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h a v stredu od 8.00 do 19.00 h.
Otvorením pošty na Šindolke sa sieť pôšt na území mesta Nitra rozrástla o šiestu pobočku. V priebehu druhého polroka by sa mala presťahovať Pošta Nitra 11 zo súčasných nevyhovujúcich priestorov do OC Galéria.
