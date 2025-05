V Nitre pribudnú nové technické škôlky

Nitra 2. mája (TASR) - Mesto Nitra rozširuje projekt technických materských škôl (MŠ). Ako uviedla radnica, ide o škôlky, ktoré rozvíjajú manuálne zručnosti a technické myslenie u detí.



Radnica už pred časom podpísala memorandum o spolupráci s Ivetou Radičovou a Petrom Beckom, ktorí sú autormi inovatívneho projektu Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní. Na jeho základe sa prvou technickou škôlkou stala MŠ Alexyho. „Tento rok sa projekt rozšíri do ďalších škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Do iniciatívy sa zapoja MŠ Topoľová, Na Hôrke, Piaristická a Párovská,“ informoval mestský úrad.



Projekt využíva viac ako 120 inovatívnych vzdelávacích modulov, ktoré rozvíjajú detskú zvedavosť, logické myslenie, manuálne zručnosti a záujem o vedu a techniku hravou formou. Ako pred časom uviedla Radičová, ide o to, aby deti vnímali techniku ako prirodzenú súčasť života a nie ako niečo abstraktné alebo vzdialené.



Mesto sa v memorande zaviazalo vytvárať podmienky na rozvoj projektu predovšetkým poskytnutím priestorov, podporou pedagógov a propagáciou. Financovanie jednotlivých aktivít bude zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov, grantov a darov. „Technické myslenie, kreativita a praktické zručnosti sú kľúčové pre budúcnosť. Vzdelávaním v MŠ zameraným na techniku môžeme dať už malým deťom solídne základy v zručnostiach, ktoré určite neskôr zužitkujú,“ doplnil primátor Marek Hattas.