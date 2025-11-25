< sekcia Regióny
V Nitre prijali desiatky nominácií na udelenie ocenenia Srdce na dlani
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Nitrianske centrum dobrovoľníctva (NCD) uzavrelo nominácie na ocenenie Srdce na dlani, ktorým každoročne oceňuje dobrovoľníkov a dobrovoľníčky z Nitrianskeho kraja. Ako informovalo, celkovo prišlo 33 nominácií v ôsmich kategóriách. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 3. decembra v Synagóge v Nitre.
Ocenenie Srdce na dlani má za cieľ zvyšovať spoločenský status dobrovoľníctva a vyzdvihnúť jednotlivcov aj kolektívy, ktoré nezištne pomáhajú v prospech iných. „Dobrovoľnícka činnosť, za ktorú môžu byť nominovaní, zahŕňa široké spektrum oblastí, od sociálnej a zdravotnej pomoci cez vzdelávanie, kultúru a umenie, ochranu životného prostredia až po prácu s deťmi, mládežou či športové aktivity,“ skonštatovala koordinátorka NCD Andrea Kosír Hugáňová.
Podľa jej slov je mimoriadne pozitívne, že sa dobrovoľníctvu v Nitrianskom kraji darí. „Každá z nominácií skrýva v sebe ukážku ochoty, času a nezištnosti, ktorú do nej dobrovoľníci vložili, a to si vážime,“ skonštatovala Kosír Hugáňová. Koordinátorka oceňovania Srdce na dlani z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Jana Mlynarčíková pripomenula, že oceňovanie dobrých príkladov dobrovoľníctva je dôležité. „Pretože poukazuje na silu solidarity a motivuje ďalších zapojiť sa do pomoci. Ukazuje, že aj malé skutky dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu,“ doplnila.
