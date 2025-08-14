< sekcia Regióny
V Nitre pripravili ďalší ročník Klubu darcov
Zapojiť sa doň môže každý, kto chce finančne prispieť na rôzne verejnoprospešné aktivity v Nitre. Členom klubu sa stáva každý, kto daruje 30 a viac eur.
Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) pripravila nový ročník Klubu darcov. Zapojiť sa doň môže každý, kto chce finančne prispieť na rôzne verejnoprospešné aktivity v Nitre.
Členom klubu sa stáva každý, kto daruje 30 a viac eur. Získava tým právo rozhodnúť v elektronickom hlasovaní o tom, ktoré projekty budú podporené a získajú grant na svoju realizáciu.
Ako pripomenula NKN, darcovia môžu poskytnúť aj menšie sumy. „Keď niekto venuje do Klubu darcov sumu od jedného eura do 29,99 eura, stane sa z neho podporovateľ Klubu darcov. Svojím darom podporí komunitné projekty prospešné pre Nitru, nemá však možnosť hlasovať za projekty,“ pripomenula NKN.
