V Nitre pripravili pre deti program spojený s prespaním v divadle

Nitra 9. mája (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí podujatie nazvané DAB nikdy nespí. Konať sa bude 30. a 31. mája, keď deťom vo veku sedem až 12 rokov ponúkne pobyt v divadle spojený s predstavením muzikálu Povala, pátracou akciou a nocovaním.



Ako uviedli organizátori, podujatie DAB nikdy nespí umožní deťom prespať v divadle, aby sa dozvedeli, čo sa v ňom deje, keď odídu diváci a zhasnú sa svetlá. Súčasťou programu je aj divadelná pátračka a rôzne tvorivé dielne. „Chceme obohatiť ponuku pre nášho detského diváka o ďalšiu aktivitu a umožniť deťom, aby zažili divadlo aj z iného uhla pohľadu a mohli sa dozvedieť niečo o tom, ako funguje, čo sa deje v zákulisí, a aby mali aj iný zážitok než ten, ktorý poznajú z predstavení,“ priblížila riaditeľka DAB Veronika Moravčíková.



Program podujatia sa začína 30. mája o 16.00 h. Jeho súčasťou bude aj divadelná pátračka, počas ktorej sa budú deti snažiť dolapiť Barabáša, ktorý je postavou z muzikálu Povala. Ten divadlo pre deti odohrá 31. mája o 11.00 h. Súčasťou pátrania budú aj stretnutia s divadelnými postavami, rôzne hry, súťaže i večerný tanečný workshop spojený s tancovačkou. Následne sa deti v divadelnej študovni uložia spať aj s rozprávkou, ktorú im na dobrú noc prečítajú herci.



Sobota 31. mája ponúkne deťom sériu workshopov a rôznych aktivít. Následne si o 11.00 h pozrú muzikál Povala. „Na predstavení sa zúčastní aj širšia verejnosť a ďalšie deti, ktoré prídu do DAB osláviť Medzinárodný deň detí. Nasledovať bude slávnostná detská recepcia spojená s autogramiádou a so stretnutiami s hercami,“ pripomenula Moravčíková.



Ako doplnila, zabezpečenie nočného pobytu detí v divadle je organizačne náročné. „Snažíme sa zabezpečiť, aby všetko prebehlo hladko a deti si z nášho divadla odniesli zaujímavé a krásne zážitky. Podobné nočné aktivity sa pripravujú aj v knižniciach alebo sa v minulosti veľmi úspešne realizovali v SND. Využívame osvedčený formát, ktorý sa teší veľkej obľube. Potvrdilo sa nám to, keď sme toto podujatie vypredali v priebehu 1,5 dňa a zostalo nám už len niekoľko vstupeniek na samotné predstavenie Povala. Verím, že všetko prebehne hladko a deti si z nášho divadla odnesú krásne zážitky. Ak sa ‚prespávačka‘ osvedčí, plánujeme ju organizovať aj viackrát do roka,“ dodala riaditeľka DAB.