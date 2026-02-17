< sekcia Regióny
V Nitre pripravujú regionálne súťaže Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku.
Autor TASR
Nitra 17. februára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje 72. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Ako pripomenuli organizátori, postupová súťaž je prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.
Detskí účastníci jednotlivých kategórií súťaže z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce absolvujú obvodné a okresné súťažné kolá od 25. februára do 30. marca. „Regionálne kolo určené mládeži a dospelým sa bude v KOS v Nitre konať 9. apríla. Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie sa zídu na regionálnej prehliadke 10. apríla v Základnej umeleckej škole J. Rosinského v Nitre,“ uviedli organizátori.
Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. „Pre veľký záujem sa člení do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl. Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži,“ doplnilo KOS.
Detskí účastníci jednotlivých kategórií súťaže z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce absolvujú obvodné a okresné súťažné kolá od 25. februára do 30. marca. „Regionálne kolo určené mládeži a dospelým sa bude v KOS v Nitre konať 9. apríla. Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie sa zídu na regionálnej prehliadke 10. apríla v Základnej umeleckej škole J. Rosinského v Nitre,“ uviedli organizátori.
Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. „Pre veľký záujem sa člení do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl. Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži,“ doplnilo KOS.