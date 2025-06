V Nitre pripravujú revitalizáciu fontány pred budovou okresného súdu

Nitra 27. júna (TASR) - Mesto Nitra pripravuje revitalizáciu fontány pred Okresným súdom v Nitre. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky je 339.648 eur, uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Termín na predkladanie ponúk je stanovený do 18. júla.



Predmet zákazky zahŕňa riešenie fontány a jej okolia. To sa chce čo najviac priblížiť pôvodnému nezrealizovanému návrhu riešenia parčíka s osovo orientovanou fontánou na objekt architektúry okresného súdu.



Oproti jestvujúcemu stavu sa v centrálnej časti rozširuje plocha okolo kruhovej fontány, čím sa pozdvihuje dôležitosť priestoru parčíka. Ďalším dôvodom rozširovania priestoru pred budovou je otváranie hlavného vstupu objektu do uličného profilu. Aktuálne je park uzavretý z troch strán vyvýšeným oporným múrom, ktorý zo strany okresného súdu pôsobí ako bariéra.