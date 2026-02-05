< sekcia Regióny
V Nitre pripravujú výstavu venovanú šibeniciam a popraviskám
Sprievodným podujatím k výstave bude prednáška zameraná na archeológiu popravísk ako špecifickú oblasť výskumu.
Autor TASR
Nitra 5. februára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje výstavu, ktorá predstaví výsledky prvého archeologického výskumu historickej šibenice v Holíči. Nová expozícia s názvom Tí, ktorí zhrešili, holíčska šibenica vo svetle interdisciplinárneho výskumu bude v múzeu sprístupnená od 11. februára do 15. apríla.
Výskum holíčskej šibenice uskutočnila v rokoch 2022 až 2024 Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre. „Interdisciplinárne prepája poznatky archeológie, histórie, fyzickej antropológie a digitálnych rekonštrukcií. Ponúka nové poznatky o mieste, ktoré zohrávalo kľúčovú úlohu pri výkone hrdelného práva a verejného trestu v období stredoveku a novoveku,“ uviedla Denisa Chorváthová z Ponitrianskeho múzea.
Prezentáciu tvoria tematické roll-up banery a vitríny, ktoré návštevníka sprevádzajú od historického kontextu mesta Holíč cez výsledky terénneho archeologického výskumu až po vizualizácie a modely. Okrem originálnych artefaktov a modelu šibenice sú súčasťou prezentácie aj digitálne rekonštrukcie tvárí popravených osôb, 3D vizualizácie a audiovizuálny obsah.
Sprievodným podujatím k výstave bude prednáška zameraná na archeológiu popravísk ako špecifickú oblasť výskumu, ktorá prepája materiálne zvyšky so širším historickým a antropologickým kontextom. Predstaví rôzne typy šibeníc, ich situovanie v krajine a metódy ich skúmania. „Osobitná pozornosť bude venovaná výsledkom samotného archeologického výskumu šibenice v Holíči. Ide o prvý systematický výskum popraviska na Slovensku, ktorý priniesol prelomové poznatky o stavbe šibenice, spôsoboch popráv aj o kostrových nálezoch,“ doplnila Chorváthová.
Výskum holíčskej šibenice uskutočnila v rokoch 2022 až 2024 Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína v Nitre. „Interdisciplinárne prepája poznatky archeológie, histórie, fyzickej antropológie a digitálnych rekonštrukcií. Ponúka nové poznatky o mieste, ktoré zohrávalo kľúčovú úlohu pri výkone hrdelného práva a verejného trestu v období stredoveku a novoveku,“ uviedla Denisa Chorváthová z Ponitrianskeho múzea.
Prezentáciu tvoria tematické roll-up banery a vitríny, ktoré návštevníka sprevádzajú od historického kontextu mesta Holíč cez výsledky terénneho archeologického výskumu až po vizualizácie a modely. Okrem originálnych artefaktov a modelu šibenice sú súčasťou prezentácie aj digitálne rekonštrukcie tvárí popravených osôb, 3D vizualizácie a audiovizuálny obsah.
Sprievodným podujatím k výstave bude prednáška zameraná na archeológiu popravísk ako špecifickú oblasť výskumu, ktorá prepája materiálne zvyšky so širším historickým a antropologickým kontextom. Predstaví rôzne typy šibeníc, ich situovanie v krajine a metódy ich skúmania. „Osobitná pozornosť bude venovaná výsledkom samotného archeologického výskumu šibenice v Holíči. Ide o prvý systematický výskum popraviska na Slovensku, ktorý priniesol prelomové poznatky o stavbe šibenice, spôsoboch popráv aj o kostrových nálezoch,“ doplnila Chorváthová.