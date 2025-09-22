< sekcia Regióny
V Nitre sa bude konať druhá tohtoročná Primátorská kvapka krvi
Autor TASR
Nitra 22. septembra (TASR) - Mesto Nitra opäť organizuje tradičnú Primátorskú kvapku krvi. Ako informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek, darcovia môžu krv odovzdať v utorok 23. septembra od 8.00 do 11.00 h v budove mestského úradu.
Tento rok sa bude Primátorská kvapka krvi konať už po druhý raz, prvá bola na jar. „Krv prídu darovať zamestnanci radnice, ale aj širšia verejnosť. Očakávame aj študentov, prvodarcov i mnohonásobných darcov vzácnej tekutiny,“ skonštatoval Holúbek.
Podujatie sa koná pod záštitou primátora Mareka Hattasa. „Darovaná krv pomáha prinavrátiť iných ľudí naspäť do života. Preto každého jedného darcu vnímam ako hrdinu a ich rozhodnutie podeliť sa o svoju krv ako silný prejav obetavosti a solidarity,“ povedal Hattas.
Hovorca mesta pripomenul, že darovanie krvi má niekoľko výhod aj pre samotného darcu. „Je akýmsi tréningom organizmu na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi. Dokázalo sa, že pri úrazoch znášajú darcovia stratu krvi lepšie. Pravidelné darovanie krvi tiež prispieva k celkovej regenerácii organizmu, pretože telo sa odhodlá k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek. Okrem toho sa pri odbere testuje krv na možné ochorenia,“ doplnil Holúbek.
