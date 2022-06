V Nitre sa deti budú učiť, ako bezpečne jazdiť na kolobežke

Nitra 25. júna (TASR) - Nitrianska radnica chce deti naučiť, ako bezpečne používať kolobežku. Podľa mestského úradu bude osvetová činnosť prebiehať na základných školách (ZŠ).



Ako pripomenul magistrát, dopravná výchova je povinnou súčasťou vzdelávania žiakov ZŠ a jej význam narastá práve v čase, kedy sa zvyšuje počet elektrických kolobežiek v uliciach. "My sa napríklad v Starom meste často stretávame s rôznymi kurióznymi problémami. Preto sme navrhli, aby sa v tejto súvislosti spravila nejaká osvetová činnosť. Aj keď sú zdieľané kolobežky v Nitre určené pre užívateľov nad 18 rokov, často ich využívajú aj deti. Preto je dobré, ak sa o tomto probléme bude hovoriť na základných aj stredných školách," uviedol mestský poslanec Ján Vančo.



Podľa jeho slov je dôležité deťom spomenúť aj to, aké nebezpečenstvo môžu elektrické kolobežky predstavovať. "Treba im tiež pripomenúť, aby používali prilby a chrániče, aby po chodníkoch jazdili rýchlosťou chodca, aby deti nejazdili po cestách a v protismere," zdôraznil Vančo.



Odbor školstva na mestskom úrade už v spolupráci s odborom dopravy vypracoval pravidlá na používanie zdieľaných elektrických kolobežiek. Tie budú následne zaslané na webové sídla základných škôl a cez aplikáciu EduPage sa dostanú k deťom aj ich rodičom. "Dopravná výchova prebieha na všetkých základných školách. Je súčasťou vyučovania, hovorí sa tam o všetkých dopravných prostriedkoch a žiaci sa učia aj správne jazdiť. Treba však apelovať aj na rodičov, aby maloletým deťom nekúpili jazdu na elektrickej kolobežke a starších stredoškolákov upozornili na to, ako správne jazdiť," dodal viceprimátor Miloslav Špoták.