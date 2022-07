V Nitre sa cez víkend koná rómsky festival Amaro Fest

Nitra 23. júla (TASR) - Medzinárodný hudobný rómsky festival Amaro Fest, ktorého 6. ročník sa uskutočňuje v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra počas víkendu, ponúka hudobné, spevácke a tanečne vystúpenia domácich a zahraničných účinkujúcich, informovali organizátori podujatia.



Festival je rozdelený do viacerých zón. "V hudobnej zóne vystupujú profesionálni zahraniční a domáci účinkujúci, v talentovej sa prezentujú vybrané talenty a v umeleckej zóne je vidieť a počuť účinkujúcich aj z iných žánrov, ako sú napríklad tanečnici a tanečné skupiny, či remeselníkov, ale aj rómske filmy," uviedli organizátori.



Ako doplnili, sprievodným programom festivalu sú besedy a diskusie. "V nich sa rozoberajú témy pre mladých Rómov i Nerómov, rozhovory s úspešnými rómskymi osobnosťami, prezentácie rómskeho umenia či výstavy rómskych galérii. Osobnosti odprezentujú svoje príbehy a súčasťou sú aj diskusie pre mladých ľudí. Festival ponúka gastronomický zážitok v gastrozóne. V budúcnosti by sme chceli vybudovať aj stanové mestečko, kde by vedeli naši návštevníci prenocovať v stanoch priamo v areáli Agrokomplexu," informovali organizátori.