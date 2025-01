V Nitre sa môžu ľudia zapojiť do zbierky pre ľudí zasiahnutých vojnou

Nitra 22. januára (TASR) - V Nitre prebieha do 4. februára zbierka na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou. Ako uviedla radnica, zapojiť sa do nej môže každý, kto má doma veci, ktoré nepotrebuje.



Dary do zbierky je možné priniesť každý utorok od 15.30 h do 17.00 h do Evanjelického kostola Sv. Ducha na Sládkovičovej ulici. "Darcovia môžu venovať barle, ortézy, ortopedické pomôcky, zdravotnícky materiál, dezinfekciu na ruky i autolekárničky, ktoré môžu byť aj po exspirácii," informoval mestský úrad.



Verejnosť môže darovať aj termobielizeň, sviečky a vosk, vlnu na štrikovanie či metrovú bavlnu a flanel. "Záujem máme aj o plienky pre dospelých a ďalšie potreby. Pomôcť sa dá aj finančne. Príspevky idú priamo na nákup liekov pre frontové nemocnice a na materiál na ochranné maskovacie siete, ktoré sa posielajú na front," doplnili organizátori zbierky.