V Nitre sa po sviatkoch začnú obmedzenia na ceste I/51

Nitra 31. marca (TASR) - Krajský dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenia na ceste I/51. Od utorka 2. apríla bude cesta čiastočne uzavretá v kilometri 190,700 do kilometra 193,215. Dôvodom je veľkoplošná oprava vozovky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Čiastočná uzávera bude trvať do 30. septembra.



V termíne od 22. apríla do 18. augusta bude úplne uzavretý úsek cesty od križovatky na obec Golianovo po križovatku Klasov v kilometri 187,150 až 190,700. Počas úplnej uzávery cesty I/51 bude vyznačená obchádzková trasa cez obec Klasov a Babindol. V rámci realizácie bude dopravným značením vyznačený odklon nákladnej dopravy v smere na R1-I/65-II/511.



Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a zariadenie a pokyny osôb, ktoré budú usmerňovať premávku. Zároveň upozorňuje, že v exponovaných časoch dopravných špičiek bude potrebné rátať so zdržaním a preto odporúča využiť aj alternatívne trasy na obchádzanie obmedzenia.