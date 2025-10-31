< sekcia Regióny
V Nitre sa prechádzal muž so zbraňou a natáčal sa na mobil
Muž počas prechádzky po sídlisku držal zbraň v jednej ruke, v druhej ruke mal telefón, ktorým svoju prechádzku natáčal.
Autor TASR
Nitra 31. októbra (TASR) - Po sídlisku Klokočina v Nitre sa vo štvrtok (30. 10.) prechádzal muž so zbraňou v ruke. Až po príchode príslušníkov pohotovostnej motorizovanej jednotky vysvitlo, že ide len o maketu zbrane, potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Muž počas prechádzky po sídlisku držal zbraň v jednej ruke, v druhej ruke mal telefón, ktorým svoju prechádzku natáčal. So zbraňou mával okolo hlavy. Policajti ho vyzvali, aby zbraň položil a ľahol si na zem. Muž výzvu uposlúchol a policajti ho bezpečne spútali. Keďže išlo o psychiatrického pacienta, privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci. Tá muža previezla na vyšetrenie do nemocnice.
