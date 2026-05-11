Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Regióny

V Nitre sa tento týždeň uskutočnia zápisy do materských škôl

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa školského zákona je riaditeľka materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v príslušnom obvode a deti, ktoré dosiahli tri roky.

Autor TASR
Nitra 11. mája (TASR) - V Nitre sa už čoskoro začnú zápisy detí do materských škôl (MŠ). Ako informovala radnica, podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie prostredníctvom portálu e-prihlášky prebieha od začiatku mája, samotný zápis detí do škôlok sa uskutoční 13. a 14. mája.

Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka má osem spojených MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkovo 775 voľných miest. „Predpokladáme, že kapacity našich MŠ budú postačujúce pre deti, ktoré majú v budúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie, respektíve majú právo na prijatie do škôlky,“ uviedla Ľuboslava Macievičová z odboru školstva na mestskom úrade.

Ako doplnil hovorca mesta, podľa školského zákona je riaditeľka materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v príslušnom obvode a deti, ktoré dosiahli tri roky. „Ostatné podmienky prijatia si určujú riaditeľky škôlok,“ dodal Holúbek.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním