< sekcia Regióny
V Nitre sa tento týždeň uskutočnia zápisy do materských škôl
Podľa školského zákona je riaditeľka materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v príslušnom obvode a deti, ktoré dosiahli tri roky.
Autor TASR
Nitra 11. mája (TASR) - V Nitre sa už čoskoro začnú zápisy detí do materských škôl (MŠ). Ako informovala radnica, podávanie prihlášok na predprimárne vzdelávanie prostredníctvom portálu e-prihlášky prebieha od začiatku mája, samotný zápis detí do škôlok sa uskutoční 13. a 14. mája.
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka má osem spojených MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkovo 775 voľných miest. „Predpokladáme, že kapacity našich MŠ budú postačujúce pre deti, ktoré majú v budúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie, respektíve majú právo na prijatie do škôlky,“ uviedla Ľuboslava Macievičová z odboru školstva na mestskom úrade.
Ako doplnil hovorca mesta, podľa školského zákona je riaditeľka materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v príslušnom obvode a deti, ktoré dosiahli tri roky. „Ostatné podmienky prijatia si určujú riaditeľky škôlok,“ dodal Holúbek.
Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka má osem spojených MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta celkovo 775 voľných miest. „Predpokladáme, že kapacity našich MŠ budú postačujúce pre deti, ktoré majú v budúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie, respektíve majú právo na prijatie do škôlky,“ uviedla Ľuboslava Macievičová z odboru školstva na mestskom úrade.
Ako doplnil hovorca mesta, podľa školského zákona je riaditeľka materskej školy povinná prednostne prijať deti s trvalým pobytom v príslušnom obvode a deti, ktoré dosiahli tri roky. „Ostatné podmienky prijatia si určujú riaditeľky škôlok,“ dodal Holúbek.