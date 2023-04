V Nitre sa turisti cez víkend vydajú za jarnými tajomstvami Zobora

Nitra 20. apríla (TASR) - Výpravu za históriou i prírodnými krásami Zobora ponúka turistom komentovaná bezplatná prehliadka Jarné tajomstvá pravekej hory. Účastníci sa na ňu spolu so sprievodcom vyberú v sobotu 22. apríla o 14. hodine so začiatkom pred Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada.



Ako informovalo Turistické informačné centrum (TIC) Nitra, prehliadka potrvá približne tri hodiny a povedie cez lokalitu Tri duby na Zobor a vrchol Pyramídy. "Turisti absolvujú prehliadku pravekého hradiska Zobor a od nášho sprievodcu sa dozvedia množstvo zaujímavostí o histórii, geológii, flóre, faune aj ekológii Zoborských vrchov," uviedlo TIC.



Ako organizátori pripomenuli, prehliadka Jarné tajomstvá pravekej hory ponúkne aj viaceré bonusy. "Bude to Zoborská lesostep v období jej maximálneho kvitnutia a tiež interaktívna prezentácia kolekcie pravekých replík z doby bronzovej," doplnili.