V Nitre sa začala rekonštrukcia kina Palace

Nitra 16. júna (TASR) – Budova kina Palace na Radlinského ulici v Nitre prejde rozsiahlou rekonštrukciou. Mesto Nitra získalo na jej obnovu financie z eurofondov. Po rekonštrukcii by malo kino slúžiť ako multifunkčný priestor na kultúru. Zástupcovia mesta podpísali vo štvrtok zmluvu s dodávateľom stavebných prác. Primátor Marek Hattas avizoval, že nové priestory by mali byť sprístupnené pre verejnosť koncom budúceho roka.



Obnova budovy je súčasťou projektu Kreatívneho centra, na ktoré Nitra získala 15.563.809 eur z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci tohto projektu budú zrekonštruované štyri budovy v historickom areáli bývalých kasární pod Zoborom a budova kina Palace. Náklady na obnovu kina dosiahnu 4 milióny eur, z toho 2,7 milióna je určených na rekonštrukciu budovy a zvyšok na zariadenie a technológie, informovala riaditeľka Kreatívneho centra Katarína Živanovič.



Budova kina Palace v centre mesta je nevyužívaná už 16 rokov. Objekt bol postavený v rokoch 1925 až 1926, autorom pôvodného architektonického riešenia je Fridrich Weinwurm. V druhej polovici 20. storočia bola budova prestavaná, pôvodný rukopis autora sa vytratil. Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na jej prestavbu, zapísaná je v zozname pamätihodností mesta.



Do súťaže sa zapojilo 36 účastníkov. Podľa hlavného architekta mesta Viktora Šabíka víťazný návrh dokázal splniť požiadavky na pamiatkovú obnovu a súčasne ponúknuť ucelený architektonický názor na zmenu využitia objektu. Za najväčší prínos považuje Šabík maximálnu možnú veľkosť sály a uvoľnenie dispozície vstupného podlažia tým, že obslužné priestory situuje do novonavrhnutého podzemného podlažia.