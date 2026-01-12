< sekcia Regióny
V Nitre sa začala rekonštrukcia polikliník na Chrenovej i Klokočine
Stavebné práce môžu spôsobiť dočasné obmedzenie pohybu v niektorých častiach budov i krátkodobé obmedzenie využívania sociálnych zariadení.
Autor TASR
Nitra 12. januára (TASR) - Mesto Nitra spustilo stavebné práce v priestoroch polikliník na sídliskách Klokočina a Chrenová v Nitre. Cieľom opráv je debarierizácia zdravotníckych zariadení, informoval primátor Marek Hattas. Práce si podľa neho vyžiadajú dočasné obmedzenia počas najbližších štyroch mesiacov.
V rámci prác budú na obidvoch poliklinikách obnovené sociálne zariadenia pre pacientov na 1. poschodí, pribudne aj bezbariérové sociálne zariadenie. Na detské oddelenie polikliniky na Klokočine bude zriadený bezbariérový prístup.
Stavebné práce môžu spôsobiť dočasné obmedzenie pohybu v niektorých častiach budov i krátkodobé obmedzenie využívania sociálnych zariadení. Očakáva sa aj zvýšený hluk, pričom hlučné práce sú naplánované pravidelne až po 14. hodine.