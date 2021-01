V Nitre sa začalo tretie kolo plošného testovania na COVID-19

Nitra 22. januára (TASR) – V meste Nitra sa o 15.00 h začalo tretie kolo celoplošného testovania na COVID-19, ktoré potrvá do nedele 24. januára. Testovanie sa uskutoční na 42 odberných miestach, v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma kolami sa počet odberných testovacích miest nezmenil, informovalo vedenie mesta.Počas piatka sa bude v Nitre testovať do 19.30 h. V sobotu a nedeľu sa testovanie začne o 8.00 h, posledný odber sa uskutoční o 16.30 h. Obedná prestávka počas obidvoch víkendových dní potrvá od 12.00 do 13.00 h. Aktuálny stav čakacej doby na odberných miestach nájdu záujemcovia na stránke https://bit.ly/testovanie-nitra . Na väčšine odberných miest je nasadená aplikácia TrustOne, ktorá uľahčí administratívu spojenú s testovaním a zrýchli proces vybavenia.Počas prvého kola testovania od 8. do 10. januára bolo v Nitre 43.716 otestovaných, z nich bolo 932 pozitívnych, čo je 2,13 percenta. O týždeň neskôr počas druhého kola testovania klesla pozitivita v krajskom meste o polovicu. Od piatka (15. 1.) do nedele (17. 1.) sa otestovalo 40.948 ľudí, z toho 417 bolo pozitívnych, čo predstavuje 1,02 percenta.