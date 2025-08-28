< sekcia Regióny
V Nitre sa začína Festival hudby a divadla Labyrint
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) – V Nitre sa v piatok (29. 8.) začne 5. ročník Festivalu hudby a divadla Labyrint. Priamo pod Nitrianskym hradom sa do 4. septembra uskutoční päť koncertov a dve divadelné predstavenia.
Hneď v prvý deň vystúpi jedna z najúspešnejších slovenských kapiel Desmod, ktorá ako špeciálneho hosťa na jednom pódiu predstaví známu britskú popovú legendu East 17, ktorá v 90. rokoch kraľovala vo svetových hitparádach. Pre kapelu Desmod pôjde o špeciálny moment, nielen preto, že hrá doma, ale aj preto, že na jednom pódiu privíta interpretov, ktorých piesne poznajú celé generácie fanúšikov.
V ďalších dňoch sa 30. augusta na koncerte predstaví Jana Kirschner, deň nato Miro Jaroš, prvý septembrový deň vystúpi skupina IMT Smile, 2. septembra sa s inscenáciou Náš priateľ René predstaví dvojica Juraj Kemka a Lukáš Latinák, deň nato vystúpi Divadlo Bolka Polívku s inscenáciou Šašek a syn. Záverečný koncert 4.septembra odohrá Dalibor Janda.
„Veľmi sa tešíme na hrad, tak ako každý rok. Vždy tam panuje úžasná atmosféra, ľudia sú perfektní. East 17 je pre nás symbolom mladosti, dospievania, puberty. Počúvali sme síce hlavne rockové kapely, ale občas sme zablúdili aj do týchto vôd a East 17 patrili medzi našich obľúbencov. Na Labyrint feste mám rád nielen to, čo sa deje na pódiu a jednotlivé koncerty, ale aj celé zázemie. Keď prídeme skôr, stihneme pokecať s kamarátmi, užiť si reakcie ľudí, ktorí s nami spievajú, tancujú a zabávajú sa. Každý rok sa snažíme pripraviť niečo navyše, vlani pribudla obrovská LED obrazovka, tento rok budú LEDky opäť,“ uviedol pre médiá líder kapely Mário Kuly Kollár.
