V Nitre sa vo štvrtok začne festival izraelských filmov

Nitra 31. októbra (TASR) – V Nitre odštartuje siedmy ročník festivalu izraelských filmov Kolnoa. Začne sa 4. novembra v Synagóge, kde je naplánované premietanie dvoch hraných filmov. Následne sa festival presunie do Bratislavy a potom postupne do ďalších krajských miest.



Prvým premietnutým filmom bude dráma zo súčasnosti Svedectvo. Jej hlavný hrdina sa snaží dokázať, že sa v dedinke Lensdorf na sklonku druhej svetovej vojny uskutočnil masaker 200 židov, ktorí tam vykonávali nútené práce. „Námet na film vznikol podľa skutočných udalostí, ktoré sa udiali v dedine Rechnitz,“ uviedli organizátori. V rovnaký deň ponúkne festival aj druhý film, ktorým je triler Betlehem. Rozpráva o zložitom vzťahu medzi dôstojníkom izraelskej tajnej služby a jeho dospievajúcim palestínskym informátorom.



V rámci siedmeho ročníka festivalu Kolnoa bude na Slovensku premietnutých celkovo deväť hraných a štyri dokumentárne filmy. „Všetky budú premietnuté v originálnej jazykovej verzii so slovenskými i anglickými titulkami. Organizátorom festivalu je Izraelské veľvyslanectvo v Bratislave v spolupráci s mestom Nitra a Kinoklubom Nitra,“ doplnili organizátori.