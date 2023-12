V Nitre schválili miliónové financovanie kreatívneho centra

Nitra 14. decembra (TASR) - Nitrianski mestskí poslanci na svojom štvrtkovom rokovaní na poslednú chvíľu odsúhlasili financovanie dostavby kreatívneho centra (KC). Mesto na projekt získalo 15,5 milióna eur z európskych fondov, ktoré postupne nabiehajú na mestský účet.



Doteraz radnica za práce na KC vyplatila vyše päť miliónov eur a do konca roka potrebuje zaplatiť ďalšie faktúry približne za deväť miliónov eur. Ak tak mesto nestihne spraviť do konca decembra, budú všetky doterajšie výdavky na projekt pokladané za neoprávnené a bude musieť 15,5 milióna eur zaplatiť z vlastného rozpočtu.



Magistrát preto chcel vystavené faktúry zaplatiť z preklenovacieho úveru, ktorý by sa splatil hneď po tom, ako na účet mesta prídu začiatkom budúceho roka zvyšné financie z európskych fondov. Tri poslanecké kluby s 18 poslancami v 31-členom zastupiteľstve však o tomto návrhu od novembra odmietali rokovať a dvakrát za sebou neodhlasovali ani program mimoriadnych rokovaní zastupiteľstva.



Na štvrtkové zasadnutie napokon prišli s návrhom, ktorý aj napriek výhradám viacerých poslancov zastupiteľstvo prijalo. Tri poslanecké kluby v ňom navrhujú kombinované financovanie faktúr za práce na KC z príjmov Fondu mestského rozvoja, z peňazí z vyradených investičných akcií a čiastočne aj z preklenovacieho úveru v hodnote 5,7 milióna eur, teda nižšej ako mesto plánovalo. "Treba si uvedomiť, že preklenovací úver nie je len to, čo nám pomôže prežiť, kým nám štát pošle peniaze, ale že nás to bude aj niečo stáť. My predsa vieme, že deväť- či desaťmiliónový úver bude stáť na úrokoch státisíce eur. Tipujeme, že to môže byť viacej ako 300.000 eur," uviedol poslanec Igor Kršiak.



Súčasťou uznesenia však boli aj body, ktoré sa KC vôbec netýkali. Okrem iného doň časť poslancov vložila aj zmienku o pokračovaní výstavby bytových domov na Tehelnej ulici či prípravu finančného krytia rekonštrukcie ciest i dotácií na šport, kultúru a ďalšie oblasti. "Ako to tu už viackrát zaznelo, neviem sa stotožniť s tým, že spájame v uznesení viaceré veci dokopy, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Nepripadá mi to demokratické," skonštatoval viceprimátor Peter Mezei.



Mestskí poslanci napokon kombinované financovanie KC schválili. "Týmto uznesením naďalej existuje šanca, že pokračujeme v projekte z európskych fondov. Iba pripomínam, že k tomu prišlo veľmi neskoro, je to veľmi nešťastné. Zajtra majú byť splatné prvé faktúry a dnes je ten čas naozaj veľmi pokročilý. Takže teraz už nikto nevie nič garantovať, len aby v tom bolo jasno," komentoval rozhodnutie poslancov primátor Marek Hattas.