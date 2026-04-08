V Nitre si pripomenú 75. výročie založenia bábkového divadla
Autor TASR
Nitra 8. apríla (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre si slávnostným večerom pripomenie 75. výročie založenia nitrianskeho bábkového divadla. Podujatie s názvom Nitky času sa bude v divadle konať 24. apríla o 18. hodine.
Oslava vzniku profesionálneho bábkového divadelníctva v Nitre je inscenovaná ako príbeh narodenia, života a budúcnosti SDKS. „To je zobrazené ako živá bytosť. Má svoju kolísku, prežíva detstvo, dospievanie a krízy, má svoje túžby i sny o budúcnosti. Celým večerom budú divákov sprevádzať tri postavy Minulosť, Prítomnosť a Budúcnosť,“ informovalo divadlo.
Títo hrdinovia vyvolajú spomienky na históriu divadla pre deti, budú komentovať jeho zlomové udalosti a oživia jeho veselé i ťažšie chvíle. V galaprograme budú prezentované krátke ukážky archívnych záznamov z inscenácií a histórie divadla i videospomienky bývalých hercov a zamestnancov súboru. Ukážky z úspešných predstavení budú predstavené aj v novom naštudovaní hercov SDKS. „Slávnostný hudobno-dramatický program Nitky času v réžii Petra Oravca je určený širokej rodine priaznivcov bábkového divadla a poteší nielen pamätníkov, ale i mladé publikum,“ doplnilo SDKS.
