V Nitre skúšajú novú aplikáciu, mohla by nahradiť modrý certifikát

Nitra 9. januára (TASR) – Nitrianska radnica skúša pri testovaní na odbernom mieste na mestskom úrade novú aplikáciu na zber dát. Podľa primátora Mareka Hattasa dokáže zjednodušiť administratívu spojenú s testovaním a zrýchliť celý proces. Uľahčí tiež zber dát a ich posielanie do centrálnych registrov.



V prípade, že sa aplikácia TrustOne osvedčí a bola by uznaná aj štátnymi orgánmi, mohla by v budúcnosti nahradiť aj modrý certifikát. „V dnešnej dobe už začína byť nemysliteľné chodiť všade s modrým papierom, ako ho poznáme z nášho prvého celoplošného testovania. Naša aplikácia práve tento papier nahrádza a nielen to, v budúcnosti vďaka tejto aplikácii uľahčí používateľovi voľnejší pohyb či vstup napríklad do firmy, určitej zóny či priestorov s nastavenými pravidlami. Jednoducho, vďaka digitálnej identite, ktorú si klient zriadi, bude môcť slobodnejšie fungovať. A na to všetko postačí iba mobilný telefón,“ uviedol Henrich Simonics, konateľ firmy, ktorá zastupuje výrobcu systému na slovenskom trhu a pripravila lokalizáciu aplikácie na naše podmienky.



Samotné využitie aplikácie je podľa jeho slov veľmi jednoduché. Stačí si ju bezplatne stiahnuť do mobilného telefónu a prihlásiť sa do nej pomocou údajov, ktoré dostane človek po testovaní na email. „To je celé. Následne sa užívateľ dokáže kdekoľvek preukázať svojím individualizovaným QR kódom v aplikácii. Pri kontrole sa tak nezverejňujú priamo výsledky testov užívateľa, ale iba informácia, či daný užívateľ vyhovuje alebo nevyhovuje stanoveným pravidlám platným v danom čase na danom mieste, napríklad podľa COVID automatu,“ vysvetlil Simonics.



Ako doplnil, v súčasnosti už aplikáciu využívajú vo svete pri rôznych masových akciách s vysokým pohybom ľudí. „Preverila ju napríklad Formula 1, kde vďaka nej fungovali jednotlivé koridory presne podľa zadania prístupu jednotlivých osôb. Londýnske letisko Heathrow, amsterdamský Schiphol či všetky španielske letiská vďaka tejto aplikácii urýchľujú samotné odbavovanie pasažierov. Bežne ju využívajú najväčšie letecké spoločnosti ako Emirates, Etihad, Airfrance či KLM,“ dodal Simonics.