V Nitre sprístupnia interaktívnu výstavu venovanú dejinám Španielska

Nitra 9. decembra (TASR) - Dejinám Španielska bude venovaná interaktívna výstava, ktorú 11. decembra sprístupnia v hlavnej budove Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Expozíciu s názvom Alfonso X. a Galícia pripravila Xunta de Galicia v spolupráci s UKF a veľvyslanectvom Španielska na Slovensku.



Ako informovala Jana Černáková z UKF, výstava zachytáva veľkú časť života Alfonza X. Múdreho, ktorý bol v rokoch 1252 až 1284 panovníkom kastílsko-leónskeho kráľovstva. "Bol považovaný za jedného z najväčších vizionárov v dejinách Španielska. Výstava približuje veľkú časť života Alfonsa X. prostredníctvom príbehu, ktorý sa neriadi chronologickým princípom, ale ponúka flexibilnú a multidisciplinárnu trasu s piatimi tematickými blokmi," uviedla.



Výstava je interaktívna s QR kódmi s internetovými odkazmi, ponúka tiež nahrávky recitovaných textov, hudbu a ďalšie informácie v rôznych jazykoch. "Od svojho otvorenia v Univerzitnom kostole v Santiagu de Compostela putovala do niekoľkých krajín, napríklad do Brazílie, Talianska, Poľska a po Slovensku sa chystá aj do Slovinska," doplnila Černáková.