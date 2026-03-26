V Nitre sprístupnia výstavu obrazov Mareka Ormandíka
Autor TASR
Nitra 26. marca (TASR) - Slávnostná vernisáž v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre otvorí vo štvrtok o 17.00 h výstavu veľkoformátových obrazov Mareka Ormandíka. Výtvarník sa pri tvorbe obrazov nechal voľne inšpirovať inscenáciami Rev, vresk a brud s premiérou 20. marca a V mene Ballu, ktorej premiéru uvedie DAB v piatok 27. marca.
Ako uviedol Ormandík, vystavené diela nie sú ilustráciami inscenácií. „Zaoberal som sa iba určitou časťou témy, atmosférou, ktorú som následne pretavil do vlastnej kreativity, práce a tvorby. Na základe toho vzniklo viacero nezávislých výstupov, ktoré spája motív oboch divadelných hier,“ povedal Ormandík.
Témou inscenácie Rev, vresk a brud sú slovenské balady. Hra V mene Ballu zasa ponúkne adaptáciu próz oceňovaného slovenského spisovateľa Ballu a príbehy z prostredia juhoslovenských malomiest. „Tieto témy sú mi blízke. Som figuratívny maliar a často spracovávam motív tela. Zlé konce, podobne ako v baladách, sú tiež súčasťou mojej celoživotnej tvorby,“ skonštatoval výtvarník.
