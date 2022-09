V Nitre spúšťajú nový projekt s názvom Budúcnosť bez násilia

Nitra 26. septembra (TASR) - Nezisková organizácia Budúcnosť Nitra spúšťa nový projekt s názvom Budúcnosť bez násilia. Ako uviedla riaditeľka organizácie Ľuba Pavelová, určený je ľuďom, ktorí zažívajú násilie súvisiace so závislosťami.



Organizácia získala na projekt grant z Nórska v hodnote takmer 342.000 eur, ďalších viac ako 60.000 eur tvorí spolufinancovanie z rozpočtu SR. "Hlavným cieľom projektu je podporiť budovanie špecializovaného poradenského centra v existujúcich podmienkach organizácie Budúcnosť Nitra. Projekt sa zameriava na ponuku špecializovaných služieb pre osoby zažívajúce násilie v kontexte závislosti a je priamo adresovaný tejto cieľovej skupine. Súčasťou projektu sú aj aktivity, ktoré majú zvýšiť povedomie o tomto probléme i vzdelávacia kampaň zameraná na tému násilia páchaného na ženách a deťoch," povedala Pavelová.



O služby, ktoré poskytujú pomoc pri násilí v rodinách, je podľa Pavelovej stále veľký záujem. Ako pripomenula, na Slovensku doteraz chýbala ponuka špecializovaných služieb, ktoré môžu pomáhať v prípadoch, keď sa skombinujú viaceré rizikové faktory, napríklad závislosť a násilie. "Závislosť sa v príbehoch našich klientok a klientov vyskytuje veľmi často. Bez riešenia tohto problému sa nemôžu posunúť dopredu ani v riešení násilia. Intervencie by preto mali smerovať aj do týchto oblastí," doplnila Pavelová.