V Nitre ukončilo prevádzku posledné kasíno

Nitra 30. mája (TASR) - V Nitre vo štvrtok vypršala licencia poslednému kasínu, ktoré sídlilo v jednom z obchodných centier na sídlisku Chrenová. Podľa primátora Mareka Hattasa je tak mesto bez hazardu. Celkovo v Nitre v priebehu posledných rokov po ukončení licencií skončilo prevádzku 44 herní a dve kasína.



"Teší ma, že ukončíme históriu hazardu a kasín v meste Nitra. Pred piatimi rokmi sme prijali všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým sme zakázali hazard na jeho území. Licencie dobiehali niekoľko rokov, dnes končí posledná a končí aj posledné kasíno v meste. Bolo vypočutých viac ako 20.000 obyvateľov, ktorí sa podpísali pod petíciu Zastavme hazard. Sme prvé krajské mesto, v ktorom nie sú žiadne kasína a herne s automatmi," skonštatoval primátor.



Podľa jeho slov predstavuje hazard nielen bezpečnostný, sociálny a ekonomický problém, ale aj urbanistický. Ako skonštatoval, herne postupne vytláčali iné prevádzky z centra mesta i sídlisk. "Dnes namiesto týchto mŕtvych herní vznikajú pekárne, obchody, ambulancie, fitnes centrá. Tie miesta ožili a fungujú v nich normálne prevádzky. Ukázalo sa, že dokážeme žiť bez hazardu, ktorý nám neprinášal nič dobré," zdôraznil Hattas.



Zákaz hazardu žiadali obyvatelia Nitry až v dvoch petíciách. Prvá vznikla ešte v roku 2016. "Zmenila sa však legislatíva, preto sme, pre istotu, spravili v roku 2019 ďalšiu petíciu. Nebolo to jednoduché, 22 mestských poslancov však napokon odhlasovalo VZN a rozhodnutie, že sa už v Nitre nebudú vydávať nové licencie herniam a kasínam. Potom ešte mesto napadla okresná prokuratúra, takže muselo dôjsť k opätovnému prepočítaniu hlasov, ktoré potvrdilo, že petícia bola platná. Následne bolo nutné prijať znovu VZN, ktoré potvrdilo skutočnosť, že sa licencie už vydávať nebudú," vysvetlil cestu k zákazu hazardu v Nitre Matúš Libant z iniciatívy Zastavme hazard.



Podľa Hattasa sa nepotvrdili obavy z toho, že nové kasína začnú vznikať mimo mesta. "Mali sme 44 herní, po zákaze vznikli za mestom štyri. Takže žiadne Las Vegas za hranicami Nitry sa nekoná," vyhlásil Hattas. Podľa jeho slov fungovanie mesta nijako neohrozil ani výpadok príjmov, ktoré z hazardu inkasovalo. "Žiadne peniaze nestoja za zničené ľudské životy, vrátili sa do mesta iným spôsobom," skonštatoval. "Je vypočítané, že na každých 1000 eur, ktoré z hazardu prídu do rozpočtu samosprávy, musí hráč a jeho rodina prehrať 30.000 eur. Takéto krvavé peniaze nestoja za to, aby za ne mestá financovali svoj chod," doplnil Libant.