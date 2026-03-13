< sekcia Regióny
V Nitre uvádzajú premiéru inscenácie Polievočka pána Plcha
Nitra 13. marca (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre v piatok uvedie premiéru inscenácie s názvom Polievočka pána Plcha. Ako informovalo SDKS, divadelná hra v réžii Jána Mikuša je určená deťom vo veku od troch rokov.
Hlavným hrdinom rozprávkového príbehu je Peter Plch, ktorý každú nedeľu pripravuje tú najlepšiu zeleninovú polievku. „Peter je vychýrený kuchár, špecialista na život a podomový psychológ. Zrazu však stratil radosť z varenia i zmysel života. Zvieratkám v lese nezostáva nič iné, iba pomôcť Petrovi znovu objaviť všetky chute a s nimi spojené emócie, ktoré v sebe ukrýva dobrá nedeľná polievka,“ priblížili tvorcovia inscenácie.
Divadelná hra Polievočka pána Plcha je hravou farebnou klauniádou, ktorá je určená hlavne deťom v predškolskom veku. „Práve pre ne je obdobie objavovania a pomenúvania emócií mimoriadne dôležité. Deti sa učia, že pocity môžu mať rôzne ‚chute‘ - sladké, kyslé, štipľavé aj slané, ale všetky patria k životu. A keď ich spolu premiešame, vznikne tá najlepšia polievka na svete,“ uviedlo SDKS.
