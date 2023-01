V Nitre uvedú premiéru inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí

Nitra 20. januára (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvádza premiéru inscenácie Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí. Hra vznikla na motívy poviedky Nevesta od Ladislava Grosmana, ktorý je tiež autorom literárnej predlohy oscarového filmu Obchod na korze. Inscenáciu pripravili mladí tvorcovia v rámci spolupráce DAB s Vysokou školou múzických umení (VŠMU).



Hra rozpráva príbeh sebavedomej židovskej dievčiny Lízele, no zároveň ukazuje aj tradície a vzťahy vnútri židovskej komunity počas vojnového Slovenského štátu. Aj keď hovorí o ťažkých časoch, podľa tvorcov v nej nechýba humor. "Je to príbeh nádeje. Aj Ladislav Grosman ho písal tak, že nevyznieva ťaživo. Práve skrz svet hlavnej hrdinky tú ťaživosť odľahčil a vniesol doň nádej," povedala predstaviteľka hlavnej hrdinky Lízele Ivana Kubáčková.



Herec DAB Branislav Matuščin sa predstavil v postave Lízelinho otca, ktorý sa snaží svoju dcéru zachrániť pred transportmi. "Rola otca mi je veľmi blízka, pretože sám som otcom. Hrám pekára, ktorý prichádza o svoju živnosť a jeho ruky zostávajú nepotrebné. Ak je v rodine zrazu otec nepotrebný, je to veľmi náročná situácia, aj v tejto hre, aj v živote," skonštatoval.



Podľa tvorcov sa inscenácia stáva mimoriadne aktuálnou aj v súčasnosti. "Nie je to len vojna na Ukrajine. Aj u nás vidíme tú nenávisť a nevraživosť, ktorá je medzi ľuďmi. Často si navzájom nedoprajeme a zo životov sa nám vytráca empatia. Myslím, že by sme sa mali vrátiť k láskavosti a nesúdiť," uviedla Kubáčková.



Réžiu, dramaturgiu, ale aj scénografiu i tvorbu kostýmov zverilo DAB do rúk mladým tvorcom z VŠMU. Podľa režisérky inscenácie Martiny Havierovej bola vzájomná spolupráca obohacujúca. "My sme začali tento projekt pripravovať už v lete. Konzultovali sme ho s dramaturgičkami DAB a následne sme začali pracovať s hercami. Potom do projektu ešte vstupovalo umelecké vedenie divadla. Takže sa nám podarilo pripravovať inscenáciu a zároveň absolvovať aj akýsi vzdelávací kurz," vysvetlila Havierová.



Herečka DAB Daniela Kuffelová na mladých tvorcoch ocenila ich videnie sveta a energiu, ktorú do prípravy hry priniesli. "Ja mám mladých ľudí rada. Je to pre mňa také okysličenie a odovzdávanie si energií. Oni sú veľmi vnímaví a zároveň sa chceli mnohé veci dozvedieť. Naozaj boli takí, že počúvali aj nás a mňa zasa zaujímala tá ich cesta, ktorou chceli ísť. Myslím, že to bol poučný proces aj pre nich, aj pre nás," doplnila Kuffelová.