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V Nitre uzavreli ulicu, pre únik vody hrozí prepad vozovky

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Dôvodom je porucha na vodovodných potrubiach.

Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Cintorínska ulica v centre Nitry je uzavretá. Informoval o tom hovorca mesta Tomáš Holúbek. Dôvodom je porucha na vodovodných potrubiach a únik vody, ktorá podmyla cestu.

„Pretože hrozí prepad vozovky, rozhodlo sa o uzatvorení Cintorínskej ulice od križovatky s Coboriho ulicou po autobusovú stanicu. Vylúčená je tu akákoľvek doprava vrátane autobusov. Vodičov prosíme, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a pokyny polície,“ uviedol Holúbek.
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