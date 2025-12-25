< sekcia Regióny
V Nitre v posledný deň roka sa športovci zídu na silvestrovskom behu
Podujatie organizuje nezisková organizácia Čakanka.
Autor TASR
Nitra 25. decembra (TASR) - V posledný deň roka sa bude v Nitre konať v poradí 37. ročník Zoborského silvestrovského behu profesora Ladislava Korčeka. Ako pripomenuli organizátori, charakterom trate je to jeden z najnáročnejších a najprestížnejších behov na Slovensku.
Podujatie organizuje nezisková organizácia Čakanka. Venované je pamiatke Milana Vinca Částu, ktorý bol dlhoročným organizátorom, trénerom a výraznou osobnosťou kultúrneho a športového života v Nitre. „Zoborský silvestrovský beh je známy svojou technicky aj fyzicky náročnou traťou, ktorá vedie unikátnym prírodným a historickým prostredím Zobora. Trasa má dĺžku 6050 metrov s celkovým prevýšením 288 metrov. Bežci absolvujú stúpania cez Pliešku, Tri duby, Sedlo pod Zoborom až na vrchol Pyramídy vo výške 554 metrov nad morom. Odtiaľ nasleduje prudký zostup do cieľa. Ide o jeden z najťažších behov na Slovensku, preto nie je určený pre žiacke kategórie,“ uviedli organizátori.
Ako doplnili, zaujímavosťou podujatia sú medaily s motívmi archeologických artefaktov. V roku 2025 bude na plakete zobrazená Meluzína, ktorá je stredovekým motívom nájdeným pri archeologickom výskume. „Meluzína bola bájnou ženou s korunou na hlave a dvomi rybami namiesto nôh, známa z ľudovej slovesnosti. Lisovaná bronzová ozdobná platnička s jej vyobrazením sa našla v hrobe ženy zo 14. storočia počas archeologického výskumu na cintoríne pri Kostole svätého Michala archanjela v Dražovciach. Bola súčasťou bohato zdobenej čelenky,“ doplnili organizátori.
