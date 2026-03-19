Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
V Nitre vlani odstránili z ulíc 149 nepojazdných áut a vrakov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Aktuálne sa v evidencii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel stále nachádzajú desiatky vozidiel.

Autor TASR
Nitra 19. marca (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Nitre v priebehu uplynulého roka evidovala v uliciach 191 odstavených nepojazdných áut. Z nich sa podarilo odstrániť z verejných priestranstiev 149 vozidiel a vrakov. Ako sa uvádza v správe MsP, odtiahnutiu nepojazdného auta predchádza aktívna činnosť, vyhľadávanie, dokumentovanie a výzvy smerom k majiteľom vrakov.

„Následným administratívnym riešením je dôrazné a nekompromisné vymáhanie poplatku za užívanie verejného priestranstva vrátane exekučných konaní,“ skonštatoval náčelník MsP Erik Duchoň.

Podľa jeho slov sa aktuálne v evidencii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel stále nachádzajú desiatky vozidiel. „Ich majitelia si ich z verejného priestranstva z rôznych dôvodov doposiaľ neodstránili,“ doplnil Duchoň.
.

