V NITRE VYBUCHLI BANKOMATY: Privolali špecialistov z Bratislavy
Na mieste sa aktuálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony.
Autor TASR
Nitra 26. februára (TASR) - Na nitrianskom sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici vo štvrtok nadránom vybuchli bankomaty umiestnené v centre Lipa. Ako informovala polícia, bankomaty poškodil neznámy páchateľ. Výbuch zasiahol aj sklenenú výplň výkladu neďalekého obchodu.
Na mieste sa aktuálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Privolaní boli špecialisti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Tomáš Havetta.
Ako doplnil, po ustálení škody na bankomatoch a finančných prostriedkoch vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Nitre začne vo veci trestné stíhanie za konkrétny trestný čin. „S ohľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ doplnil hovorca.
