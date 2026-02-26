Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V NITRE VYBUCHLI BANKOMATY: Privolali špecialistov z Bratislavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Na mieste sa aktuálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony.

Autor TASR
Nitra 26. februára (TASR) - Na nitrianskom sídlisku Chrenová na Výstavnej ulici vo štvrtok nadránom vybuchli bankomaty umiestnené v centre Lipa. Ako informovala polícia, bankomaty poškodil neznámy páchateľ. Výbuch zasiahol aj sklenenú výplň výkladu neďalekého obchodu.

Na mieste sa aktuálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Privolaní boli špecialisti z Kriminalisticko-expertízneho ústavu z Bratislavy. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Nitre Tomáš Havetta.

Ako doplnil, po ustálení škody na bankomatoch a finančných prostriedkoch vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Nitre začne vo veci trestné stíhanie za konkrétny trestný čin. „S ohľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ doplnil hovorca.
