V Nitre vytvorili kampaň na podporu mediálnej gramotnosti
Divadelnú estetiku, fantáziu, kritické myslenie i mediálnu gramotnosť prepája online kampaň s názvom Nekonečný príbeh v nás.
Autor TASR
Nitra 2. decembra (TASR) - Divadelnú estetiku, fantáziu, kritické myslenie i mediálnu gramotnosť prepája online kampaň s názvom Nekonečný príbeh v nás. Vytvorili ju študentky Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína filozofa (UKF) a Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre.
Ako uviedli autori, kampaň prebieha od 1. do 7. decembra a jej cieľom je upozorniť na to, ako digitálny šum, neustály vizuálny tlak sociálnych sietí a notifikácií ovplyvňujú u mladých ľudí ich rozhodovanie, vnímanie reality a schopnosť tvoriť vlastný príbeh. „Vizuálny koncept kampane sleduje malé dievča. To sa postupne vynára z temnoty, ktorá je zahltená digitálnymi obrazmi a nachádza cestu do sveta fantázie, tvorivosti a kritického myslenia. Kampaň pracuje s kontrastom dvoch odlišných svetov, ktorými sú prázdnota a hluk digitálneho priestoru a sveta tvorivosti a aktívneho myslenia,“ priblížili tvorcovia kampane.
Podľa ich slov chcú svojím projektom reagovať na čoraz výraznejší problém preťaženia mladých ľudí digitálnym obsahom. „Podľa dát Eurostatu si len približne 36 percent mladých ľudí vo veku 16 až 29 rokov, ktorí v posledných dvoch mesiacoch používali internet, overuje pravdivosť online obsahu z iných zdrojov. Tento trend podčiarkuje rastúcu potrebu posilňovania mediálnej gramotnosti a kritického myslenia,“ povedali o dôvodoch vzniku kampane jej autori.
Ako pripomenuli, ich cieľom je motivovať mladých ľudí k tomu, aby spomalili, prehodnotili svoje digitálne návyky, naučili sa overovať informácie a uvedomili si, ako dokážu médiá ovplyvniť ich rozhodnutia. „Kampaň na sociálnych sieťach zdôrazňuje, že fantázia nie je útek od reality, ale je to spôsob, ako ju lepšie pochopiť. Divadelné metafory pripomínajú, že každý človek môže byť hlavnou postavou svojho života, ak prestane byť len pasívnym divákom,“ doplnilo SDKS.
