V Nitre vznikne 64 odberných miest, z toho tri drive-in

Nitra 27. októbra (TASR) - Mesto Nitra pripravilo zoznam 64 odberných miest, na ktorých sa bude počas víkendu realizovať celoplošné testovanie na Covid-19.



„Vzhľadom na nečakané skrátenie testovania z pôvodne avizovaných troch dní na dva dni nám skompletizovanie testovacích miest trvalo o niečo dlhšie, pretože nám súčasne pribudla povinnosť zabezpečiť ešte viac odberných miest. Mohli sme si celý proces zjednodušiť a umiestniť testovacie miesta do tried, teda kopírovať volebné okrsky, kam sú ľudia zvyknutí chodiť počas volieb. Uprednostnili sme však časovo náročnejší proces, v ktorom sme triedy úplne vylúčili a v spolupráci s partnermi hľadali alternatívy,“ skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek. Ak sa testovanie v Nitre bude konať na školách, tak iba v areáloch škôl, prípadne v školských telocvičniach, no nie vo vyučovacích priestoroch.



Testovanie sa uskutoční v sobotu (31.10.) a v nedeľu (1.11.) od 8.00 do 22.00 h. V niektorých testovacích lokalitách v Nitre vytvorilo mesto niekoľko odberných miest, kde bude pôsobiť viac odberných tímov. Súčasťou 64 odberných miest sú aj tri drive-in testovacie miesta. Tie vzniknú na Agrokomplexe, kde bude celkovo šesť testovacích tímov, z toho štyri pre autá a dve pre peších, pri futbalovom štadióne budú dva tímy pre záujemcov v autách a pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti budú dva testovacie tímy, oba pre ľudí vo vozidlách. Samostatné odberné miesto bude zriadené na Orechovom dvore. Ženy s tehotenským preukazom a rodičia s deťmi v kočíkoch budú vybavení prednostne, potvrdil Holúbek.