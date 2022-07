V Nitre vznikol detský klub pre ukrajinské deti

Nitra 20. júla (TASR) - V priestoroch Materského centra Klokanček v Nitre na sídlisku Klokočina začal pôsobiť detský klub pre deti ukrajinských utečencov. "Kapacita existujúceho materského centra sa zvýšila o 20 detí, pribudol nový nábytok i technické vybavenie, ktoré slúžia všetkým deťom v centre," informovala Jana Andreasová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.



Motívom na zriadenie detského klubu pre ukrajinské deti bola snaha pomôcť deťom začleniť sa do miestneho prostredia a zároveň podporiť matky detí, ktoré musia riešiť otázku umiestnenia svojich detí v čase, keď pracujú alebo si hľadajú zamestnanie. "Kapacity detských zariadení v Nitre sú aktuálne naplnené na niekoľko rokov dopredu. Nestačia ani pre domáce obyvateľstvo," skonštatovala Andreasová. Detský klub Klokanček mal podľa jej slov výborné predpoklady, bolo však potrebné zmodernizovať priestory, doplniť zariadenie a vybavenie a zvýšiť počet zamestnancov.



Detský klub je určený pre deti vo veku od 2,5 roka do šiestich rokov. Pilotnú prevádzku počas troch mesiacov bude personálne zabezpečovať päť osôb, z toho tri z Ukrajiny, a dobrovoľníci z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Programová štruktúra klubu bude založená na kreatívnych a vzdelávacích workshopoch a kurzoch pre deti, pohybových aktivitách a relaxačnej časti. "Dnes sme v situácii, že najväčší príliv ľudí z Ukrajiny ustáva. Ako nový problém sa začína ukazovať integrácia ľudí, ktorí sa v meste rozhodli zotrvať," skonštatovala Andreasová.



Pilotný projekt vznikol ako spoločná iniciatíva Materského centra Klokanček, Nitrianskeho centra dobrovoľníctva a spoločnosti Jaguar Land Rover. Automobilka na vytvorenie klubu prispela z humanitárnej zbierky, do ktorej sa zapojili desiatky jej zamestnancov.