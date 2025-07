Opití a zdrogovaní chlapci v parku: V Nitre zasahovala záchranka

Nitra 4. júla (TASR) - Nitrianski mestskí policajti vo štvrtok (3. 7.) večer zachraňovali v mestskom parku dvoch opitých chlapcov, ktorí okrem alkoholu užili aj marihuanu. Ako informovala mestská polícia (MsP), mladší chlapec mal desať a starší 13 rokov.



Policajti po príchode na miesto našli chlapcov ležať na lavičke. „Maloletí mali problém s komunikáciou, nebolo im rozumieť, nedokázali policajtom nadiktovať svoje osobné údaje a keď sa chceli postaviť, ihneď spadli na zem. Z tohto dôvodu ich príslušníci mestskej polície uložili do stabilizovanej polohy,“ uviedla MsP.



Chlapci boli podľa MsP v zlom zdravotnom stave. Aj vzhľadom na ich vek a podozrenie, že okrem alkoholu požili aj inú návykovú látku, bola na miesto privolaná rýchla zdravotná služba. Mestským policajtom sa ešte pred jej príchodom podarilo získať osobné údaje staršieho z dvojice. Následne kontaktovali jeho matku a informovali ju, aby sa dostavila do Fakultnej nemocnice v Nitre.



Mladší z dvojice nevedel spoľahlivo nadiktovať osobné údaje. Hliadka preto kontaktovala pracovníčku sociálnej kurately. Tá uviedla, že chlapca poznajú a policajtom poskytli potrebné údaje. Následne bola vyrozumená aj matka mladšieho z dvojice, aby sa takisto dostavila do nitrianskej nemocnice.



Po príchode rýchlej zdravotnej služby boli obaja maloletí chlapci prevezení do nemocnice. „Lekár príslušníkom mestskej polície uviedol, že maloletí okrem alkoholických nápojov užili aj marihuanu. Hliadka na mieste zostala až do príchodu oboch zákonných zástupcov a príslušníkov Policajného zboru,“ doplnila MsP v Nitre.