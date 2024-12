V Nitre začínajú s rekonštrukciou prepadnutej kanalizácie v centre

Nitra 6. decembra (TASR) - Od soboty 7. decembra čakajú vodičov v centre mesta Nitra dopravné obmedzenia. Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) začína s prácami na rekonštrukcii prepadnutej kanalizácie, ktorá skolabovala počas prívalových dažďov v júni tohto roka.



"Doteraz sme robili prípravné práce, vybavovali všetky potrebné povolenia. Rozšírili sme vozovku na vytvorenie jedného jazdného pruhu, ktorý bude slúžiť na dočasné vedenie dopravy. Doprava v tomto úseku je veľmi vyťažená, robíme všetko pre to, aby práce čo najmenej ovplyvnili premávku," informovala riaditeľka odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre Margita Kršáková.



Stavebné práce budú rozdelené do dvoch etáp. V prvej etape budú realizované práce v križovatke ulíc Damborského, Piaristická a Štúrova. "Je to územie, ktoré musíme spraviť ako prvé. Vedú tadiaľto kanalizačné potrubia veľkého priemeru, museli sme robiť množstvo prípravných prác. Teraz musíme odkloniť jednu časť kanalizačného potrubia do druhého, aby sa vôbec dali vykonať tie samotné práce," skonštatovala Kršáková. Prvá etapa by mala trvať zhruba sedem týždňov, ovplyvniť ju však môže počasie.



Až po ukončení prvej etapy bude možné začať s prípravami na realizáciu druhej etapy. "Bude to síce väčší stavebný zásah v hlavnej križovatke, no paradoxne obmedzí dopravu menej ako práce v prvej etape," zhodnotila Kršáková.



Investičný riaditeľ závodu Štefan Štefek potvrdil, že odhadované náklady na realizáciu obidvoch etáp rekonštrukcie boli vyčíslené na 530.000 eur. "Určite to však bude viac, už dnes vieme, že sa zvýšia minimálne o náklady na vybudovanie rozšíreného jazdného pruhu," povedal Štefek. Rekonštrukciu financuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť.