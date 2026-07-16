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V Nitre žije 19 percent cudzincov, mesto chce zlepšiť ich integráciu
Hlavnou aktivitou projektu je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.
Autor TASR
Nitra 16. júla (TASR) - Mesto Nitra sa chce zapojiť do národného projektu zameraného na dlhodobú integráciu cudzincov. Účasť v ňom už pred časom schválilo mestské zastupiteľstvo. Podľa mestského úradu je dôvodom počet cudzincov, ktorý dlhodobo žijú v Nitre.
„K začiatku roka 2026 žilo na území mesta Nitra 17.432 cudzincov, z toho približne 4980 osôb s dočasným útočiskom. Pri celkovom počte 91.980 osôb žijúcich v meste je 74.548 obyvateľov s trvalým pobytom a 17.432 cudzincov. Cudzinci tak predstavujú približne 18,95 percenta všetkých ľudí žijúcich v Nitre. Takmer každý piaty obyvateľ mesta je teda cudzinec,“ priblížil magistrát.
Ako doplnil, oprávnené výdavky na projekt sú v hodnote 1.114.037,60 eura. Aby ich mesto mohlo čerpať, plánuje vytvoriť konzorcium so Slovenskou humanitnou radou (SHR) a Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN). Hlavnou aktivitou projektu je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.
Mesto už pred časom vytvorilo v spolupráci s NKN a SHR platformu COMIN - Kontaktné miesto pre cudzincov, ku ktorej sa v roku 2023 prostredníctvom siete Blue Dot oficiálne pripojili aj organizácie UNICEF a UNHCR. Novovytvorené konzorcium bude podľa radnice koordinovať činnosti COMIN-u pri jeho aktivitách zameraných na integráciu cudzincov.
„K začiatku roka 2026 žilo na území mesta Nitra 17.432 cudzincov, z toho približne 4980 osôb s dočasným útočiskom. Pri celkovom počte 91.980 osôb žijúcich v meste je 74.548 obyvateľov s trvalým pobytom a 17.432 cudzincov. Cudzinci tak predstavujú približne 18,95 percenta všetkých ľudí žijúcich v Nitre. Takmer každý piaty obyvateľ mesta je teda cudzinec,“ priblížil magistrát.
Ako doplnil, oprávnené výdavky na projekt sú v hodnote 1.114.037,60 eura. Aby ich mesto mohlo čerpať, plánuje vytvoriť konzorcium so Slovenskou humanitnou radou (SHR) a Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN). Hlavnou aktivitou projektu je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.
Mesto už pred časom vytvorilo v spolupráci s NKN a SHR platformu COMIN - Kontaktné miesto pre cudzincov, ku ktorej sa v roku 2023 prostredníctvom siete Blue Dot oficiálne pripojili aj organizácie UNICEF a UNHCR. Novovytvorené konzorcium bude podľa radnice koordinovať činnosti COMIN-u pri jeho aktivitách zameraných na integráciu cudzincov.