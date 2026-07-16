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V Nitre žije 19 percent cudzincov, mesto chce zlepšiť ich integráciu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Hlavnou aktivitou projektu je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.

Autor TASR
Nitra 16. júla (TASR) - Mesto Nitra sa chce zapojiť do národného projektu zameraného na dlhodobú integráciu cudzincov. Účasť v ňom už pred časom schválilo mestské zastupiteľstvo. Podľa mestského úradu je dôvodom počet cudzincov, ktorý dlhodobo žijú v Nitre.

„K začiatku roka 2026 žilo na území mesta Nitra 17.432 cudzincov, z toho približne 4980 osôb s dočasným útočiskom. Pri celkovom počte 91.980 osôb žijúcich v meste je 74.548 obyvateľov s trvalým pobytom a 17.432 cudzincov. Cudzinci tak predstavujú približne 18,95 percenta všetkých ľudí žijúcich v Nitre. Takmer každý piaty obyvateľ mesta je teda cudzinec,“ priblížil magistrát.

Ako doplnil, oprávnené výdavky na projekt sú v hodnote 1.114.037,60 eura. Aby ich mesto mohlo čerpať, plánuje vytvoriť konzorcium so Slovenskou humanitnou radou (SHR) a Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN). Hlavnou aktivitou projektu je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov.

Mesto už pred časom vytvorilo v spolupráci s NKN a SHR platformu COMIN - Kontaktné miesto pre cudzincov, ku ktorej sa v roku 2023 prostredníctvom siete Blue Dot oficiálne pripojili aj organizácie UNICEF a UNHCR. Novovytvorené konzorcium bude podľa radnice koordinovať činnosti COMIN-u pri jeho aktivitách zameraných na integráciu cudzincov.
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