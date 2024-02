V Nitre zvažujú výstavbu prepojenia Jeleneckej a Zlatomoraveckej cesty

Nitra 18. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zvažuje výstavbu novej cesty, ktorá by prepojila komunikáciu III. triedy na Jeleneckej ulici s cestou prvej triedy na Zlatomoraveckej ulici. Nové prepojenie by mohlo odľahčiť prehustenú premávku pod Zoborom v Nitre.



Krajskí poslanci už na tento účel schválili na svojom februárovom rokovaní viac ako 53.000 eur. "Ide o financie, ktoré sú určené na vypracovanie štúdie dopravnej opodstatnenosti vybudovania prepojenia ciest III/1661 a I/65 v meste Nitra," uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Nitriansky primátor Marek Hattas vyzval NSK už v roku 2021, aby spustil proces smerujúci k výstavbe cesty, ktorá prepojí komunikácie na Jeleneckej a Zlatomoraveckej ulici. "Táto chýbajúca cesta je dôvodom katastrofálnej dopravnej situácie v mestskej časti Zobor. Ide o zhruba kilometer dlhý úsek, pozemkovo sú tam dvaja majitelia, nie je to komplikované," skonštatoval pred časom Hattas.



Vtedajší predseda NSK Milan Belica argumenty primátora odmietol. Ako vtedy uviedol, situáciu pod Zoborom v dlhodobom horizonte je potrebné vyriešiť skôr mimoúrovňovou výstavbou cestnej siete.