V Nitrianskej Blatnici sa do kostola vrátil ukradnutý obraz

Nitrianska Blatnica 10. januára (TASR) - Do rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža v Nitrianskej Blatnici v okrese Topoľčany sa po zreštaurovaní vrátil barokový oltárny obraz. Koncom minulého roka bol dočasne inštalovaný ako samostatné dielo, do oltárnej architektúry bude spätne vsadený po jej plánovanom reštaurovaní, informoval Richard E. Pročka z Krajského pamiatkového úradu v Nitre.



Obraz znázorňujúci sv. Juraja bojujúceho s drakom bol odcudzený v roku 1991 z rotundy sv. Juraja. O 20 rokov neskôr ho priniesol na Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici obyvateľ neďalekých Prašíc Mário Paluš, ktorý ho našiel vyhodený v kontajneri na Duchonke. "Usúdil, že sa podobá na ten, ktorý ako dieťa vídal na púťach v rotunde sv. Juraja," uviedol Pročka. Keď Pamiatkový úrad SR v roku 2012 barokový oltár vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku, obraz nebol jeho súčasťou.



V roku 2018 inicioval vtedajší starosta Nitrianskej Blatnice Michal Toman v súčinnosti s občianskym združením Rotunda Jurko reštaurovanie obrazu, ktorého sa ujal akademický maliar Jozef Dorica. Obraz bol v tom istom roku v súbehu so začiatkom reštaurovania vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.



Olejomaľba bola pred reštaurovaním v havarijnom stave. Chýbala celá jej spodná časť, ktorá bola pravdepodobne pri krádeži odtrhnutá alebo odrezaná. Plátno bolo čiastočne roztrhnuté v spodných partiách, maliarska vrstva bola poškodená. Iba očistená zadná strana plátna by mohla podľa reštaurátora naznačovať začatý a nedokončený pokus o reštaurovanie v čase, keď bol obraz odcudzený.



Reštaurovanie oltárneho obrazu zabezpečila obec Nitrianska Blatnica s využitím finančných prostriedkov získaných v roku 2017 za cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2016. Toto ocenenie obec získala práve za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie Kostola sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici.



Vzhľadom na skutočnosť, že Dorica sondážne identifikoval signatúru a datovanie "A. H. Pinxit 1693" na zadnej strane oltárnej architektúry, možno uvažovať, či sa táto viaže aj na oltárny obraz, skonštatoval Pročka. Z hľadiska formálno-štýlového aj ikonografického obraz zapadá do vývoja maliarstva záveru 17. a prvej polovice 18. storočia.



Hoci obraz sv. Juraja z Nitrianskej Blatnice nepatrí k najvýznačnejším dielam svojej doby, má nepopierateľne výtvarnú hodnotu a hodnotu dokladu vývoja maliarstva u nás. Je preto dôležitou súčasťou pamiatkového fondu z oblasti barokovej sakrálnej maľby záveru 17. storočia a prvej polovice 18. storočia, tvrdí pamiatkar.