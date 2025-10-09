< sekcia Regióny
V Nitrianskej galérii pokračuje cyklus besied so slovenskými literátmi
Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľmi aj autorské čítanie textov.
Autor TASR
Nitra 9. októbra (TASR) - V Nitrianskej galérii pokračuje jesenná časť podujatia Cyklus besied 4-3-2-1..., ktoré je venované rozhovorom so súčasnými slovenskými spisovateľmi. Ako uviedli organizátori, diskusie s literátmi budú pokračovať až do 11. decembra.
Vo štvrtok o 17. hodine sa bude moderátor podujatia Dado Nagy zhovárať v priestoroch galérie so spisovateľom Ivanom Štrpkom. „Návštevníci môžu lepšie spoznať tohto slovenského básnika, prozaika, dramaturga a textára, člena básnickej skupiny Osamelí bežci. Reč bude o jeho bohatej literárnej tvorbe,“ priblížila Nitrianska galéria. Rozhovory so spisovateľmi budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Beseda s Alenou Sabuchovou sa bude konať 18. novembra. Daniela Kapitáňová príde o svojej tvorbe rozprávať 11. decembra.
Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľmi aj autorské čítanie textov.
Vo štvrtok o 17. hodine sa bude moderátor podujatia Dado Nagy zhovárať v priestoroch galérie so spisovateľom Ivanom Štrpkom. „Návštevníci môžu lepšie spoznať tohto slovenského básnika, prozaika, dramaturga a textára, člena básnickej skupiny Osamelí bežci. Reč bude o jeho bohatej literárnej tvorbe,“ priblížila Nitrianska galéria. Rozhovory so spisovateľmi budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Beseda s Alenou Sabuchovou sa bude konať 18. novembra. Daniela Kapitáňová príde o svojej tvorbe rozprávať 11. decembra.
Cyklus besied 4-3-2-1... prebieha v Nitrianskej galérii od roku 2006. Projekt sa zameriava na súčasnú domácu literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach. Súčasťou besied je okrem moderovanej diskusie so spisovateľmi aj autorské čítanie textov.