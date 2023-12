V Nitrianskej galérii predstavia diela programu Tvoriť môže každý

Nitra 5. decembra (TASR) - Slávnostná vernisáž otvorí v utorok popoludní novú výstavu v Nitrianskej galérii. Budú na nej prezentované diela, ktoré vytvorili účastníci vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý.



Ako uviedla galéria, tento rok boli tvorivé dielne venované predovšetkým seniorom, nevidiacim a slabozrakým. Účastníci workshopov vytvárali takzvané haptické, teda hmatové diela. Zameriavali sa pri tom na prácu s hlinou i na glazovanie a vypálenie keramiky. "Od júna do novembra sme sa inšpirovali našimi výstavami Dotkni sa výtvarného umenia!, Rodinné záležitosti, More, Dostatočne ďaleko/Far Enough a Lacus," pripomenula Nitrianska galéria.



Diela, ktoré počas vzdelávacieho projektu vznikli, budú vystavené vo Farebnej galérii na prízemí Župného domu. "Výstava potrvá od 5. do 31. decembra," doplnili organizátori.