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V Nitrianskej galérii sa začne Prázdninové maľovanie
Prázdninové maľovanie ponúkne prehliadky výstav a tvorivé dielne pod vedením galerijných lektorov Martina Daniša a Eleny Tarábkovej. Workshopy budú venované aktuálnym výstavám Nitrianskej galérie.
Autor TASR
Nitra 7. júla (TASR) - Nitrianska galéria pripravila pre milovníkov umenia aj tento rok Prázdninové maľovanie. Ako informovala, letné tvorivé aktivity a edukačné programy sa začínajú v utorok a potrvajú do 21. augusta.
Prázdninové maľovanie ponúkne prehliadky výstav a tvorivé dielne pod vedením galerijných lektorov Martina Daniša a Eleny Tarábkovej. Workshopy budú venované aktuálnym výstavám Nitrianskej galérie. Deti i dospelí si na nich budú môcť vyskúšať rôzne výtvarné techniky.
Prázdninové maľovanie je už tradičným podujatím, ktoré Nitrianska galéria organizuje pre verejnosť a hlavne pre deti. Mladí návštevníci môžu tvoriť vo výstavných priestoroch, v ateliéri i na nádvorí galérie.
Prázdninové maľovanie ponúkne prehliadky výstav a tvorivé dielne pod vedením galerijných lektorov Martina Daniša a Eleny Tarábkovej. Workshopy budú venované aktuálnym výstavám Nitrianskej galérie. Deti i dospelí si na nich budú môcť vyskúšať rôzne výtvarné techniky.
Prázdninové maľovanie je už tradičným podujatím, ktoré Nitrianska galéria organizuje pre verejnosť a hlavne pre deti. Mladí návštevníci môžu tvoriť vo výstavných priestoroch, v ateliéri i na nádvorí galérie.