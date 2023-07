Nitra 7. júla (TASR) - V nitrianskej mestskej časti Dražovce vzniká nové komunitné centrum. Svoje služby bude poskytovať miestnym marginalizovaným rómskym komunitám. Podľa vedenia mesta Nitra bude činnosť centra nadstavbou terénnej práci, ktorú radnica v tejto mestskej časti dlhodobo vykonáva.



Nové komunitné centrum bude sídliť v priestoroch základnej školy Dražovce. Začiatkom júna si prevzala stavenisko vysúťažená firma, ktorá v objekte rekonštruuje elektroinštaláciu, vodoinštaláciu, kanalizáciu a solárny ohrev vody. Následne bude budova zateplená a upravené budú aj vonkajšie vstupy a areál.



Práce v hodnote takmer 456.000 eur financuje radnica z nenávratného finančného príspevku. Mesto sa na rekonštrukcii podieľa päťpercentným spolufinancovaním. Práce majú byť ukončená do konca októbra.



Nové centrum ponúkne komunite poradenstvo i pomoc pri integrácii do pracovného prostredia. Zamestnanci budú pracovať so školopovinnou mládežou, ktorá sa v centre bude pripravovať na vyučovanie, prípade im poskytnú doučovanie. Cieľom je podporiť ich pravidelnú školskú dochádzku.